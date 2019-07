Sanremo: donna fuori dalla sua casa perchè inagibile, il pensiero e la commozione di un nostro lettore

Un nostro lettore, Gian Mario, ci ha scritto dopo aver letto la lettera della "Mamma e dei tre gattini" sfrattati da casa loro:

“Dire che mi sono commosso non rende l'idea di cosa si prova a leggere uno scritto del genere. In un mondo spesso così duro e freddo, non ci sono parole per complimentarsi con questa Donna che non vuole lasciare, a tutti i costi, i suoi tre mici. E vorrei vedere! Per chi ama davvero i propri amici pelosi, questa è una eventualità che non dovrebbe mai essere neppure presa in considerazione! Immagino che non ci siano pericoli veri per non abitare nella propria casa, ma le normative, in questi casi, sono veramente crudeli. Anch'io conosco un po' queste situazioni e so che si è obbligati a prendere certe decisioni. Bisognerebbe che qualcuno si prodigasse per accelerare i tempi del rientro in casa, facendo tutto il possibile per venire incontro a questa splendida Mamma. Mi auguro che possa risolversi tutto al più presto e nel frattempo vorrei mandare un abbraccio fortissimo a questa Signora”.