Sanremo: approvato dalla prima Commissione il bilancio consuntivo 2018, Robaldo "L'Imu deve rimanere a Sanremo"

Il Consigliere comunale del Partito Democratico di Sanremo, Mario Robaldo, è tornato sul problema del trasferimento di una parte dell’Imu dal Comune allo Stato, come già aveva fatto nei precedenti Consigli. Lo ha fatto confermato che, nuovamente, chiederà al Governo una sospensiva del trasferimento dei fondi, in modo da poter fronteggiare i problemi della città dei fiori.

Sanremo, come detto da Robaldo, ha bisogno di intervenire sulle emergenze che abbiamo tra Roya, scuole, fogne e strada. “Dobbiamo dare a Roma 15 milioni dell’Imu pagati dai cittadini – ha detto – per i comuni che sono in difficoltà. Visto che in difficoltà ora ci siamo noi, chiediamo nuovamente al Governo di venirci incontro. Lo abbiamo detto anche a Lega e 5 Stelle, che ci hanno chiesto di poterci dare una mano e, siamo pronti a complimentarci con loro se si riuscirà a raggiungere il risultato”.

Al termine della riunione della Prima Commissione il bilancio consuntivo del 2018 è stato approvato dalla maggioranza. Ammonta a 153 milioni di euro ed ora approderà in Consiglio comunale.