Pontedassio: incendio, il presidente del Consiglio regionale Piana ringrazia gli operatori e i volontari per il tempestivo intervento

“Incendio di ieri sera tra Chiusavecchia e Pontedassio spento grazie alla tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali e dei volontari, uomini e mezzi di Protezione civile." A dirlo è il Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana che vuole ringraziare tutti coloro che sono tempestivamente intervenuti: "Sul posto anche gli elicotteri - aggiunge - che hanno potuto attingere acqua nell’invaso del torrente Impero, finanziato come l’anno scorso da Regione Liguria. Ringrazio tutti gli operatori per il tempestivo intervento e l’assessore regionale Stefano Mai per avere rinnovato il finanziamento necessario per la realizzazione dell’invaso al servizio della nostra comunità, che si è confermato essere un punto di riferimento fondamentale per intervenire sugli incendi in Valle Arroscia, Valle Impero e Imperiese”.