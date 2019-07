Ospedaletti: votate all'unanimità le Commissioni nel Consiglio della scorsa settimana, prossima assise il 26

Sono state votate all’unanimità le 3 Commissioni consiliari e le 5 speciali, ovvero quelle a cui possono partecipare anche non eletti, in Comune ad Ospedaletti. Nel primo caso saranno per Urbanistica, Bilancio e Politiche Sociali. Quelle speciali ne vedono una per le opere strategiche, una per lo sport e gli impianti sportivi, una per ambiente, territorio e demanio, una per le politiche giovanili, e quindi una per turismo e commercio.

Le Commissioni speciali daranno la possibilità di mettere in moto persone al di fuori dell’Amministrazione, ma specialisti in materia, che possano portare nuova linfa e nuove idee per il governo della città. Il prossimo Consiglio comunale è stato già convocato per il 26 luglio, quando è prevista la discussione di alcune variazioni di bilancio.

Intanto domani è previsto un importante incontro tra il Sindaco Daniele Cimiotti ed il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, per l’organizzazione del prossimo circuito di auto storiche, previsto per il mese di ottobre nella città delle rose. Costituito nel 1966 e riconosciuto ‘Ente morale di diritto privato’ nel 1980, l’Asi è una Federazione composta da 281 club federati e 46 club aderenti, che riunisce circa 202.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali competenti.