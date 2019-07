Ospedaletti: Confartigianato incontra il sindaco Cimiotti, confronto su artigianato e piccola impresa

Si è svolto nei giorni scorsi in Comune ad Ospedaletti un incontro tra il sindaco Daniele Cimiotti ed una delegazione della Confartigianato. Il primo cittadino ha ricevuto il responsabile di zona Paolo Gori ed il segretario Barbara Biale. Durante la riunione sono state affrontate diverse tematiche riguardanti il settore della piccola impresa e dell’artigianato.



La Confartigianato ha presentato un documento contenente le proprie priorità per uno sviluppo del territorio, con le istanze emerse da un confronto con i vari settori artigianali. Disponibilità è stata dimostrata sul mantenere un rapporto con gli uffici comunali per una semplificazione dei provvedimenti amministrativi.



Il sindaco Cimiotti ha poi chiesto una collaborazione per incentivare l’insediamento di nuove attività produttive su terreni comunali. Si è infine discusso di sevizi turistici e di valorizzazione delle produzione locali.