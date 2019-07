Il 18 luglio a Sanremo una tavola rotonda della CGIL sul 'Decreto Sicurezza', Fellegara "Sarà un bagno di realtà"

Il 18 Luglio a partire dalle ore 9.30 presso la Sala della Federazione Operaia Sanremese si terrà un incontro organizzato dalla CGIL intitolato “Decreto Sicurezza: dagli slogan alle ricadute sul territorio. A questa tavola rotonda interverrà anche Giuseppe Massafra, Segretario Nazionale della Cgil con delega alle politiche sull’immigrazione.



Parteciperanno al confronto: il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Imperia, Fulvio Fellegara; per l’Arci Regionale, Walter Massa; per la Caritas, Cristian Papini; per la Cooperativa Jobel, Roberto Corradi; per la Cgil Regionale, Fabio Marante; per la Scuola di Pace, Luciano Codarri e Guglielmo Giumelli.



“Nell’Ambito della campagna nazionale #ioaccolgo , alla quale hanno aderito moltissime associazioni , anche la Camera del Lavoro di Imperia organizza un’iniziativa per discutere sui “decreti sicurezza”. - spiega Fulvio Fellegara - Lo facciamo coinvolgendo le associazioni che lavorano sul territorio e che ogni giorno in maniera concreta si imbattono con le conseguenze pratiche dei decreti. Lo scopo della Tavola Rotonda che andremo a presentare è infatti proprio quello di passare dagli slogan alle reali ricadute sul territorio. Un vero e proprio bagno di realtà grazie al quale potremo fare un focus sui flussi che riguardano la nostra provincia e le necessità rilevate da chi ogni giorno è in prima linea per riaffermare i principi di accoglienza e solidarietà”.