Valle Argentina: domenica prossima torna la 'Festa della Lavanda', alla 'Antica Distilleria Cugge' di Agaggio Inferiore

I visitatori potranno vivere una giornata all’aria aperta, scoprendo questo fiore, che cresce spontaneo in montagna, e partecipando alle attività di distillazione completamente manuali. Un’azienda che da tempo può fregiarsi del marchio “green” ed in grado di produrre con attenzione alla sostenibilità ambientale, con un atto di responsabilità verso l’ambiente e le generazioni future.

Questo il programma della giornata:

• Ritrovo ore 8:30 presso stazione FS di Taggia. Camminata di Nordic Walking (Riservata ai soci di Anwi Ponente Ligure) e visita ai campi di Lavanda di Drego (1200 mt di altitudine).

• Ore 13:00 - Pranzo al sacco nei campi di lavanda. Possibilità di pranzare (previa prenotazione) presso l’Agriturismo “La Fontana dell’Olmo” in Agaggio Inferiore.

• Ore 15:00 Pomeriggio in distilleria ad Agaggio inferiore, visita all’Antica distilleria Cugge per scoprire l’antica arte della distillazione della lavanda…

• Omaggio a Libereso Guglielmi: La Lavanda ed il “Diario di un giardiniere anarchico” - Con il giornalista sig. Claudio Porchia.

• “Storia e memoria della lavanda” - con lo storico sig. Giampiero Laiolo.

È possibile partecipare anche solo il pomeriggio in distilleria o visitare i campi di lavanda la mattina. Info e prenotazioni- Per la camminata Nordica - Dario 338.8299293 – anwiponenteligure@virgilio.it. Per la visita ai campi di lavanda e al laboratorio del pomeriggio - Patrizia 347.4662632 – www.anticadistilleriacugge.com. Per prenotare il pranzo in Agriturismo – Silvia 349.7895886 – lafontanadellolmo@libero.it.