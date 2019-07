Serie di concerti durante la 'Settimana Vivaldiana' nell'imperiese: il primo venerdì a Lingueglietta

Serie di concerti nell'ambito della ‘Settimana Vivaldiana Nazionale’ e del ‘Vivaldi's Tour 2019 Milano-Venezia-Amsterdam’, anche nella nostra provincia con il Patrocinio della Regione Liguria.

Il programma artistico prevede l'esecuzione di Sonate e Concerti da camera di Tomaso Albinoni ed Antonio Vivaldi a cura de' I Solisti dell'Orchestra da Camera Italiana "Antonio Vivaldi". Venerdì prossimo alla Fortezza di San Pietro Lingueglietta (in collaborazione con Comune di Cipressa), sabato in piazza Marconi a Civezza (in caso di maltempo presso il Forum GianMarco Ricca), domenica in piazza Martiri in frazione Borganzo a Diano San Pietro e sabato 27 luglio al Santuario di N.S. delle Grazie di Montegrazie di Imperia (in collaborazione con l'Associazione Amici del Santuario).

In occasione di quest'ultimo evento, prima del concerto verrà presentata la monografia "Tu es Sacerdos in aeternum! Antonio Vivaldi e la musica vocale sacra a Venezia tra XVII e XVII secolo" curato da Vittoria Aicardi e Roberto Allegro in collaborazione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano.