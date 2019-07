Grande partecipazione ieri a Borgomaro per la presentazione del Polittico dei Santi Nazario e Celso (Foto)

Nella serata di ieri, alla Pieve romanica dei 'SS. Nazario e Celso' a Borgomaro, è stato ufficialmente presentato l’omonimo Cinquecentesco Polittico restaurato e

ricollocato nella sua sede originaria.

Nonostante la concomitanza di altre manifestazioni in Valle e previsioni meteorologiche non incoraggianti, un folto pubblico di persone amanti dell’Arte e sensibili alla Cultura e alla valorizzazione delle bellezze del nostro Territorio ha preso parte all’inedito appuntamento. Dopo una breve presentazione e il saluto alle Autorità Civili e Militari da parte di Padre D. Mauro Marzola, Priore della Comunità Monastica Benedettina, il tempo è stato scandito da una successione di interventi in un crescendo di interesse e coinvolgimento dei convenuti.

Alla dettagliata relazione storica offerta dalla Dott.ssa Anna Marchini sulle vicende del Maro e delle potenti Famiglie che l’hanno governato fino all’avvento dei Savoia, è seguito l’intervento del Dott. Alfonso Sista, Funzionario per la Provincia di Imperia della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova, che ha tracciato la storia del Polittico, del suo Committente, Renato di Savoia, e del suo Autore, Raffaello De Rossi.

A seguire, l’appassionato racconto del Restauratore Riccardo Bonifacio delle operazioni di restauro, integrato e concluso con la proiezione di un toccante e particolarmente ben riuscito filmato. A conclusione della serata, e idealmente di un percorso ormai quindicinale di restauri, il Padre Priore ha presentato la Pubblicazione “Rinascita di una Pieve. Il Polittico dei SS. Nazario e Celso a Borgomaro”: copia della Pubblicazione è stata offerta a tutti i presenti, i quali hanno poi potuto ammirare dal vivo il Polittico nel’abside della Pieve e consumare in serena cordialità un apprezzato rinfresco preparato nel cortile interno del Monastero.