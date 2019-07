Bordighera: continua la mostra 'Sulle tracce del reale' ai giardini Monet ed all'accademia Balbo (Fotogallery)

Continua la quarta edizione della mostra: “Sulle tracce del reale” presso i giardini Monet e nei saloni dell’Accademia Balbo in Via Nino Lamboglia 3 a Bordighera. Moltissimi gli artisti che espongono in plein air: Fabrizio Alborno, Mario Anfosso, Claudia Borgna, Kim Boulukos, Tegi Canfari, Ferruccio Carassale, Caterina Chiappello, Saverio Chiappalone, Carla Cremers, Andrea Franci, Loredana Galante, Claudio Gazzoni, Nadia Giannelli, Daniela Gioda, Guido Gulino, Andrea Iorio, Junc, Sergio Lazzaretti, Carlo Maglitto, Gianni Magnolia, Silvio Maiano, Paola Malato, Diego Santamaria, Renza Sciutto, Natalie Silvia, Pino Venditti, Mario Verdiani, Leo Wesel.



All’interno dei saloni si trovano esposte opere pittoriche di: Maria Grazia Casella, Marisa Fogliarini, Corrado Puma. Le due sedi di esposizione rimarranno aperte al pubblico dalle ore 08 alle 22 quella presso i Giardini Monet, e dalle ore 16 alle 20 quella della Galleria dell’Accademia



La fotogallery è stata realizzata dal nostro fotografo Eugenio Conte