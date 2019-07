Arma di Taggia: mercoledì apericena e concerto di musica classica in spiaggia

Mercoledì 17 Luglio, presso lo stabilimento balneare Bagni Germana in via lungomare 1 ad Arma di Taggia si svolgerà un concerto apericena che proporrà musica classica in spiaggia ed un incontro con gli artisti ospiti della serata. L’evento avrà inizio alle ore 20 con l'apericena con i clarinetttisti Mirco Rebaudo e Alessandro Barlucchi, entrambi musicisti del ponente ligure. Di seguito verrà proposto un concerto di musica classica in spiaggia, suggestiva quanto rara nel suo genere con un programma incentrato soprattutto alle pagine del compositore W.A. Mozart.