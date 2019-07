Arma di Taggia: domani sera i grandi classici del teatro, ai bagni Idelmery 'Tournèè da Bar'

‘Tournée da Bar’, la giovane e innovativa impresa culturale, già vincitrice del ‘Premio Che Fare’ e di Rete Critica quale miglior progetto di comunicazione culturale, un'idea che sta rivoluzionando il sistema dell'intrattenimento serale, si appresta a iniziare un mega Tour Estivo che coinvolgerà Sardegna e Sicilia dal 18 luglio al 6 agosto per portare un po di teatro in bar, circoli, locali delle nostre Isole.

Ma prima di sbarcare sulle isole farà tappa domani ad Arma si Taggia, ospite del ‘Lido Idelmery’ per il lancio del tour. L'idea originale della compagnia è quella di portare i grandi classici del teatro, chiaramente rivisitati, in luoghi non convenzionali per diffondere la cultura teatrale in tutti i luoghi e ampliare sempre piu' la conoscenza di un patrimonio eccezionale. A fare da apripista in questo tour saranno due degli innamorati più famosi, Romeo&Giulietta, gli amanti più famosi d'Italia in arrivo direttamente da Verona. Ingresso gratuito.