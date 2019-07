Hai bisogno di soccorso stradale? La Fg Fortunato Giuseppe di Vallecrosia garantisce un servizio veloce e qualificato

Un guasto al veicolo o un incidente stradale sono eventi frequenti che richiedono l'intervento immediato del soccorso stradale. Se ti si buca uno pneumatico o la tua auto ti lascia a piedi o il tuo scooter non parte al mattino perché ha la batteria scarica, puoi contare sempre sul servizio di soccorso stradale di Fortunato Giuseppe. Basta una semplice telefonata per attivare lo staff di soccorso che penserà a inviarti il carroattrezzi più vicino al luogo dove sei fermo.

La ditta garantisce anche il recupero di mezzi ribaltati o finiti fuoristrada, in burroni o scarpate, per un motivo o per l'altro, tanto che si trovino in strade urbane quanto in quelle extraurbane o in quelle sterrate.