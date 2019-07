7 motivi per scegliere la sigaretta elettronica

Non emette cattivi odori: basta passare alla sigaretta elettronica per qualche giorno, per rendersi conto di quanto le sigarette tradizionali emanino un odore sgradevole e forte. Chi le fuma abitualmente non se ne accorge, quindi l’e-cig diventa anche un modo per fare un piacere non solo a noi stessi, ma anche a chi ci circonda e detesta l’odore di fumo. Non solo, perché il vapore emesso dalle e-cig ha un ottimo profumo.