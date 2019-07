Imperia: ubriaco senza casco alla guida dello scooter, svedese 58enne denunciato dalla Polizia

Un 58enne svedese è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza ad Imperia. L'uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia in via Novaro. Gli agenti avevano fermato lo scooter condotto dallo straniero con a bordo la compagna, una 43enne di nazionalità thailandese. Entrambi viaggiavano senza casco.



Al momento del fermo il 58enne ha mostrato inequivocabili segni di alterazione così i poliziotti hanno proceduto alla verifica etilometrica con l’alcool test. Dalle due prove effettuate lo straniero risultava avere una concentrazione alcolica pari a 1,77 e 1,72 g/l. Per lo svedese è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.