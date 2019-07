Ventimiglia: don Rito Alvarez protagonista su Rai 3 di 'Narcotica', un viaggio alla scoperta dei luoghi in cui opera in Colombia la sua Fundacion Oasis de Amor y Paz

Una immersione in zone proibite dove regnano corruzione e violenza, il cui controllo è conteso dai cartelli del narcotraffico, gruppi di guerriglieri, paramilitari, gruppi di polizia autocostituita non riconosciuti sino alle sponde dell’Europa: dalla Colombia al Messico fino all’Albania e la Calabria.

Della seconda puntata sarà protagonista don Rito Alvarez con la Fundacion Oasis de Amor y Paz fondata nel 2007 con il sostegno dell’associazione di volontariato Angeli di Pace Sanremo.

La prima puntata che andrà in onda in 17 luglio, è una immersione nei campi di papavero da oppio del Messico, terzo produttore al mondo di eroina e uno dei paesi più violenti del pianeta con i 33.341 omicidi commessi nel 2018 (oltre 91 al giorno). Un viaggio in un territorio senza regole tra le milizie di Filo de Caballos, un piccolo villaggio roccaforte della polizia comunitaria di Guerrero che combatte una guerra feroce contro il cartello del sud.

Il viaggio proseguirà poi in Colombia nei campi di coca e nei laboratori nascosti nella selva dove si produce il 70 per cento di tutta la coca prodotta nel mondo. Un territorio raccontato attraverso le storie di ragazzini di 13 anni che si bruciano la vita e si spaccano la schiena per riempire sacchi di 70 chili di foglie di coca pagati pochi pesos, ma che fruttano cifre da capogiro ai gruppi criminali.

La Fondazione opera qui per riscattare e dare un futuro migliore a questi bambini, perché possano trovare in essa una vita tranquilla e dignitosa, lontani dalle violenze più tremende che rubano la loro infanzia potendo qui alloggiare, essere accompagnati nel loro percorso scolastico dalle elementari all'università, crescere e da adulti essere nuovi portatori di pace.

La Fundacion Oasis de Amor y Paz, che dal suo inizio ha salvato centinaia di bambini e ancora ad oggi si occupa di decine e decine di giovanissimi, è situata nella regione del Norte de Santander, al confine col Venezuela, zona caratterizzata da un alto livello di insicurezza per il controllo dell’area e per la produzione di coca.

Tra le iniziative più recenti per continuare ad aiutare la Fundacion Oasis de Amor y Paz, la produzione di un caffè gourmet di alta qualità “Oasis Cafè Colombia” - Donde la coca ya no crece, promossa dall’associazione del Principato di Monaco Oasis For Peace i cui benefici serviranno a proseguire ed incentivare questo virtuoso progetto di accoglienza e pace La puntata in cui sarà protagonista don Rito andrà in onda su rai 3 mercoledì 24 luglio, in seconda serata alle 23.20.