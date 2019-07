Ventimiglia: degrado e abbandono in via San Secondo, i residenti chiedono un tempestivo intervento di pulizia (Foto)

Degrado, rifiuti ed abbandono di cartacce, ma non solo. E’ questa la situazione in via San Secondo, poco distante dal sottopasso che collega la strada a largo Torino.

Una situazione di degrado di fronte alla quale i residenti, ma non solo, non possono più essere indifferenti, ed è per questo che richiedono un tempestivo intervento di pulizia affinché si possa dare nuovamente decoro a quella zona della città.

Un’area sicuramente più nascosta e decentrata, ma via di passaggio per molti che vorrebbero vederla pulita al più presto.