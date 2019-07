Ventimiglia: comitato di Roverino, Antonio Serra scontento del Presidente Ambesi “Pronto a candidarmi, qualcuno dovrebbe dimettersi”

“Anche all’interno del comitato di quartiere Roverino si dovrebbe cambiare qualcosa ai vertici. Ci tengo a mostrare la mia solidarietà ad Antonio Maggi, ma lui che ha fatto tanto è stato criticato e ha presentato le sue dimissioni, a Roverino qualcuno dovrebbe farlo e invece niente.” A dirlo è Antonio Serra, consigliere del comitato di quartiere Roverino che, coglie l’occasione delle dimissioni di Alberto Maggi da Presidente del comitato di quartiere Gianchette per fare il punto della situazione sulla sua zona e provare a scendere in campo per il suo quartiere.

“Nessuno conosce il nostro Presidente (ndr Enzo Ambesi) - spiega - per questo credo si debba provvedere ad una nuova elezione, sono anni che non facciamo consigli per discutere delle problematiche che ci riguardano. Personalmente sono pronto a candidarmi.”

Antonio Serra chiede quindi un passo indietro all’attuale Presidente e prova a smuovere un po’ le acque per il bene del proprio quartiere: “Ci sono comitati che si muovono in base al colore politico dell’Amministrazione al governo della città - conclude - ma non deve essere così, noi dobbiamo semplicemente lavorare e spingere affinché si faccia il bene del quartiere.”