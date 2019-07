Sanremo: passaggio di consegne al Rotary Club Sanremo Hanbury tra Sergio Maiga e Giotto Gugliemi

“In una calda serata estiva ha avuto luogo la cerimonia del passaggio delle consegne che ha sancito il termine della mia terza esperienza di Presidente.” A dirlo è Sergio Maiga che ha passato il testimone a Giotto Guglielmi.

“Ho notato quest’anno un profondo cambiamento nel Rotary in generale e nel nostro club in particolare - ha detto Maiga - forse si è persa la coesione che aveva caratterizzato i primi vent’anni di vita del club, ma penso che cambio generazionale della nostra compagine, più accentuato in questo periodo, abbia portato e porterà una ventata di novità e di freschezza. All’inizio del mio mandato mi ero riproposto alcune attività interne al club quali: l’adeguamento di Statuto e Regolamento, portato a termine grazie a Michele Raffa.

Il potenziamento dell’attività delle commissioni per incentivare la partecipazione dei soci alla gestione del Club anche al di fuori del Consiglio, obiettivo solo parzialmente raggiunto con l’attività della commissione amministrazione di Antonello Marzi, Fulvio Fusini, e Renato Verruggio; ed anche la compagine sociale non è aumentata, temo che per questo i tempi non siano propizi.”

Nel suo discorso di saluto Sergio Maiga si è mostrato dispiaciuto per non essere riuscito a portare all’esterno del club, specialmente nelle scuole, il progetto di Paolo Meloni e Spartaco Fragomeni sulla prevenzione Hpv: “Sono certo che si potrà raggiungere l’obiettivo nei prossimi anni perché molto lavoro è stato fatto. Sono orgoglioso dell’aiuto che abbiamo portato al progetto Karibuni con lo sviluppo di una scuola in Kenia. Con l’interessamento di Carmen Lanteri, siamo nuovamente sponsor del nuova edizione del progetto Faitattenzione della Fondazione Tethys che si occupa della salvaguardia dei cetacei nel nostro mare, ed insieme agli altri Club del ponente abbiamo aderito all’iniziativa

Handapermare che supporta giovani disabili che vogliono fare l’esperienza della navigazione da diporto, e di questo ringrazio Angelo Granieri

Abbiamo sostenuto le Associazioni “Spes”, “Myriam per i poveri” “Le ragazze di Wilma” ed anche “handarperamer” nelle loro attività benefiche ed abbiamo ripreso la tradizione della borsa di studio Pino Li Pira che quest’anno consentirà a due studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia di prendere parte ad un importante Forum sulle scienze che si tiene a Londra cui partecipano giovani da 60 paesi del mondo. Quanto ai giovani, il mio pensiero va ad Alessio Vinci lo sfortunato ragazzo di Ventimiglia che il club ha cercato di sostenere nei suoi studi, ma che purtroppo non è più tra noi

Nel corso dell’annata diverse relazioni di argomenti di grande interesse e attualità ci hanno accompagnato in piacevoli serate di approfondimento e condivisione, e ringrazio tutti i soci che hanno reso possibili queste serate; voglio citare solo l’ultima simpatica chiacchierata della nostra Barbara Amerio

Ma desidero ringraziare soprattutto il mio Consiglio: l’onnipresente Segretario Gianpaolo Marinelli, l’instancabile Tesoriere Andrea Fruttero, Chicco Alberti, impeccabile “quasi prefetto”, Savio Corradini sempre disponibile con i suoi saggi consigli, senza dimenticare il pastPresidente Paolo Donzella e Giotto Guglielmi a cui mi accingo a cedere le insegne di Presidente, nonché la parte femminile del Consiglio Giovanna Biamonti, Ina Hinnenthal e Carmen Lanteri.”