Sanremo: da venerdì prossimo all'8 settembre chiusa al traffico piazza Colombo per l'arrivo dei giochi per bambini

Come era stato anticipato nelle settimane scorse, da venerdì prossimo sarà chiusa al traffico per l’intero periodo estivo piazza Colombo a Sanremo, dove verranno installati gonfiabili e giochi per bambini, dopo l’affidamento del bando ad una ditta specializzata della provincia di Varese.

Per consentire a residenti e turisti di potersi muovere a piedi sulla piazza, la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza di divieto di transito a tutti i veicoli, dal 19 luglio all’8 settembre, dalle 20 alle 00.30.

Il divieto riguarda la zona compresa tra via Asquasciati e via Manzoni ma potranno transitare i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, oltre ai proprietari di posto auto privato nella zona. Via Asquasciati e l’area di sosta dei Taxi ma anche gli spazi di sosta per diversamente abili, saranno raggiungibili percorrendo via San Francesco.