A Santo Stefano al Mare la festa per i 60 anni del noto medico Fulvio Borgogno

Sabato scorso all'hotel Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare si è svolta una grande festa per i 60 anni del noto medico di Sanremo Fulvio Borgogno. Un momento conviviale insieme agli amici di sempre.



"Tutti gli amici hanno voluto rendere omaggio a Fulvio - ci raccontano - con questa festa a sorpresa organizzata dalla moglie Ketty. Abbiamo trascorso una serata in allegria con musica dal vivo e karaoke ma soprattutto con tanta simpatia. Infatti per l'occasione abbiamo realizzato alcune scenette comiche dove abbiamo rappresentato il nostro amico Fulvio. Tante piccole parodie basate su ricordi e momenti relativi al suo lavoro. E' stata una festa indimenticabile per una persona davvero speciale. Ancora tanti auguri Fulvio e 100 di questi giorni".