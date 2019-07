Enpa di Sanremo: venerdì sera apericena per aiutare i nostri amici pelosi

Amici della musica, dei fiori, degli animali e degli aperitivi.. un solo evento, tante emozioni! Venerdì 19 luglio il MUSEO DEL FIORE di Sanremo, situato all'ingresso del parco di Villa Ormond ospiterà un evento di beneficenza rivolto al nostro Rifugio.

Una serata musicale, con il duo "I Talamo" e un ricco buffet aspettano voi e i vostri beniamini a 4 zampe, per divertirci in compagnia. Il costo dell'apericena è di 10 euro, parte del quale verrà devoluto al Rifugio ENPA di Sanremo.

Vi aspettiamo anche con i vostri amici pelosi dalle 19:30 in poi e Vi chiediamo la cortesia di contattare gli organizzatori, il cui numero lo potete trovare nella locandina, per prenotare.