Sanremo: menzione particolare al Florence Film Award per il documentario “Bussana Resilient | Art in Ruins” (Video)

Piccola grande soddisfazione per il regista Leonard Sommer e per il villaggio di Bussana Vecchia al Florence Film Award. Il documentario “Bussana Resilient | Art in Ruins” ha ricevuto il premio speciale per la miglior opera prima, un riconoscimento importante in un festival di portata internazionale.

La pellicola è nata grazie al lavoro della “Royal Film Company” di Londra e dell'agenzia di comunicazione tedesca “Sommer+Sommer”. Il 'corto', di 25 minuti, è stato realizzato intervistando chi vive a Bussana Vecchia e ha contribuito alla sua rinascita, con l'intento di approfondire le conseguenze della diatriba tra Comune e Demanio che sta tenendo con il fiato sospeso gli abitanti. Come noto, la Bussana Vecchia che vediamo oggi è frutto del lavoro di chi, senza alcun finanziamento, negli anni ha ricostruito dalle rovine del terremoto del 1887 creando il Villaggio degli Artisti famoso in tutto il mondo. Ma oggi ci sono ombre scure all’orizzonte e la parola che fa più spavento è ‘sgombero’.

La vetrina del Florence Film Award servirà anche per portare all’attenzione internazionale il caso di Bussana Vecchia. Mentre in Comune a Sanremo si lavora per preparare gli incontri con la Regione in ottica futura, gli abitanti attendono con ansia di sapere che cosa ne sarà di loro e delle abitazioni che hanno ristrutturato nel tempo a loro spese.