Sanremo: “Il bene…porta bene”, volontari al lavoro per imbiancare le aule della scuola 'Dani Scaini' di San Martino (Foto)

Rimboccarsi le maniche e lavorare è sempre la risposta giusta. “Non chiederti che cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti che cosa puoi fare tu per il tuo Paese” diceva un certo John Fitzgerald Kennedy, e con lo stesso spirito i volontari dell’associazione “Pro San Martino” si sono messi al lavoro per imbiancare le aule della scuola “Dani Scaini”.

Il plesso di recente ha visto l’inaugurazione della nuova ala che ne ha ampliato la capienza, ma le aule avevano bisogno di una rinfrescata. E così l’associazione “Pro San Martino” ha radunato i volontari che si sono offerti per rispondere all’appello delle insegnanti. Tutto ha avuto inizio a Natale a seguito dell’iniziativa “Addobbiamo San Martino” che aveva interessato anche la scuola. Ma dopo gli addobbi serviva anche qualche pennellata di bianco. Ed ecco che in questi giorni, dopo aver rimosso i chiodi e carteggiato i muri, i volontari stanno iniziando a imbiancare le pareti.

Il coordinatore dell’associazione “Pro San Martino” Flavio Di Malta, insieme a Fabrizio Lupi, Cristina Laura ed Emanuela Valentino, sono al lavoro con i volontari per dare un volto nuovo alle aule in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico.