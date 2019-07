Ventimiglia: grande successo per il concerto della 'Filarmonica Giovanile' al Forte dell'Annunziata (Foto)

Grande successo al forte dell’Annunziata per il concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’ che si è concluso con un successo sia per l’ottima esecuzione professionale dei Musicisti, oltre 40, e sia per la grande partecipazione del pubblico che ha riempito il Forte.

Il concerto è stato diretto dal Maestro Franco Cocco che da ormai tutto l’anno segue costantemente, con cadenza settimanale, l’evolversi del programma dando insegnamenti unici. Ospite della serata il Vice Sindaco Dott. Simone Bertolucci, che ha aperto il concerto complimentandosi con la Filarmonica e il Maestro Cocco e illustrando i numerosi appuntamenti estivi organizzati dal comune sotto il logo di EVENTImiglia.

Dopo aver eseguito brani dei Queen, Morricone e molto altro l’orchestra ha deciso di dedicare l’ultimo brano all’amico Luca Maiolino che purtroppo è venuto a mancare esattamente un anno prima del concerto. “Ringrazia sentitamente il Sindaco – evidenziano gli organizzatori - e tutta l’Amministrazione Comunale per averci dato la possibilità di esibirci in una cornice storica meravigliosa quale il Forte dell’Annunziata”.