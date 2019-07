Uto Ughi dà il via all'estate di Cervo, grande concerto ieri sera sul Sagrato dei Corallini (Foto)

Sold-out ieri sera sul Sagrato dei Corallini a Cervo. Uto Ughi ha dato il “La” all'estate musicale cervese, lo ha accompagnato al pianoforte l'immancabile maestro Bruno Canino. Un duo straordinario, che ha dimostrato già in molteplici occasioni grande affiatamento e raffinatezza interpretativa.Il programma musicale della serata ha percorso le tappe della scuola violinistica, dalla Francia del '700 alla Spagna del primo '900, dalla musica antica agli audaci virtuosismi nati dallo spirito romantico non dimenticando mai, naturalmente, Mozart.

Per questa e le prossime serate è attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d’Oro di Cervo, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del concerto, i volontari saranno a disposizione in piazza Castello, con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso delle persone diversamente abili al Sagrato dei Corallini. È previsto inoltre un servizio di bus-navetta gratuito.

Prossimo concerto: mercoledì alle 21.30 all'Oratorio di Santa Caterina di Cervo, al pianoforte il maestro Andrea Bacchetti, in collaborazione con Lions Club Imperia Host

Ingresso ad offerta libera. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza dal Lions Club Imperia Host.