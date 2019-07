Sanremo: una grande serata di musica a Villa Ormond con l'Orchestra Sinfonica (Foto)

Si è ripetuto il successo di pubblico per il secondo evento della stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo nella splendida cornice di Villa Ormond che ha visto l'esecuzione di tre gruppi cameristici in tre suggestivi angoli del parco.



Una nuova formula proposta quella de “Il Profumo delle Note” che ha raccolto i consensi degli oltre 100 presenti coinvolti da odori, profumi, colori, musica ed emozioni.

Al termine tutti hanno potuto gustare, vista mare, “L'apericena con gli artisti”, novità 2019, proposta da Villa Ormond Events in collaborazione con AdHoc catering and banqueting.

Il primo quartetto d‘archi denominato “Fiori Musicali” (due violini, una viola e un violoncello) si è esibito sul prato di fronte alla villa, con una composizione di Frescobaldi dal titolo “Fiori musicali” di diverse composizioni, nella revisione del violoncellista Mariano Dapor, seguita da un brano di Giovanni Sollima, “Federico II”, dedicato all’imperatore che scelse Palermo come sua residenza ufficiale. Il secondo momento ha visto protagonista un quintetto: i fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno), che ha suonato nella palazzina Pedriali proponendo musiche di Haydn e Farkas. Il clou della serata sul piazzale antistante la villa seguito dall’apericena finale, accompagnato da un duo violino e arpa che si è esibito con brani di Lehar, Bergo e Henson-Conant. Violini: Marco Bigarelli - Luca Marzolla

Viola: Fara Bersano

Violoncello: Mariano Dapor Oboe: Nicola Patrussi

Flauto: Fabio Marincola

Clarinetto: Marco Perfetti

Fagotto: Vitaliano Gallo

Corno: Andrea Paolocci Violino: Luca Marzolla

Arpa: Caterina Bergo