Sanremo: sabato 20 al forte di Santa Tecla la proiezione del documentario “Tessere di pace in Medio Oriente”

Sabato 20 luglio, alle 21, al forte di Santa Tecla, per il ciclo “Forte d'estate” è in programma la proiezione del documentario “Tessere di pace in Medio Oriente”. Sarà presente anche il regista e lo scrittore romano Luca Archibugi. La figura dell'artista verrà brevemente delineata dall'autore in versi Lamberto Garzia.

“Tessere di pace in Medio Oriente” ripercorre le fasi salienti di trent’anni di scavi e restauri dedicati al mosaico in tutto il Medio Oriente compiuti da Padre Michele Piccirillo. La difficoltà creata dai conflitti armati che hanno dilaniato la regione della Palestina non è riuscita a fermare questa attività, che ha restituito alla comunità internazionale numerosi capolavori artistici e importantissimi documenti che non di rado hanno portato alla revisione delle tesi storiche. Seguendo le località raffigurate nell’eccezionale documento rappresentato dal mosaico di Madaba in Giordania, che rappresenta la mappa dell’intera regione, il film, attraverso la ricostruzione degli itinerari della cristianità in Medio Oriente, conduce a un necessaria riflessione sul valore dell’ intreccio fra fede e testimonianza storica. In tal senso il documentario opera una ricognizione – attraverso il filo conduttore del mosaico – dei luoghi in cui è nato e si è sviluppato il messaggio cristiano: dalla città della mappa a Umm al–Rasas, da Gerico al Monte Nebo, da Hama a Shahba a Tayybat al–Imam, fino ad Alessandria d’Egitto.