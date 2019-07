Diano Marina: martedì 23 sul molo delle Tartarughe lo spettacolo delle Tea Sisters

Martedì 23 luglio le Tea Sisters, amiche inseparabili nate dalle storie raccontate da Tea Stilton, vi aspettano al molo delle Tartarughe a Diano Marina per una serata piena di sorprese.



Dalle 19 alle 21: angolo lettura per vivere storie emozionanti ed avventurose; area trucco e acconciature, dove farvi truccare e pettinare come una Tea Sisters; area fashion con accessori per trasformarvi in una Tea Sisters.