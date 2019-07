Dai 2000 metri delle montagne del Piemonte al mar Ligure, tutta la magia della via del sale (VIDEO)

Sabato13 luglio l'Atl del Cuneese, con la presenza di Conitours, Confcommercio e amministratori locali della provincia di Cuneo e della Regione Piemonte - oltre alla presenza del sindaco di Tende Jean Pier Vassallo e di una delegazione proveniente dalla Valle Roja - hanno promosso questo straordinario percorso, unico nel suo genere.





Il tutto a bordo delle e-bike la nuova frontiera del cicloturismo che ha letteralmente sbancato il modo di vivere l’outdoor in provincia di Cuneo aprendo strade prime percorribili solo da ciclisti più esperti e allenati. Una sinergia tra diversi territori dalla Francia con la Valle Roya, alla valle Vermenagna passando poi per la Liguria con tantissimi scorci tutti da scoprire in una delle strade bianche più caratteristiche del nord Ovest che parte in quota e si tuffa nel mare.