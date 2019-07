Anche il Presidente dell'Assemblea regionale Alessandro Piana ad 'Api in fiore' oggi a Vallebona

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, a Vallebona, alla tredicesima edizione di “Ape in fiore”, la suggestiva e colorata manifestazione che trasforma il paese in una vetrina: una quarantina di “Api” vengono addobbate e incorniciano le vie e le piazze dove risuona la musica e si scatenano le danze.

"Questo appuntamento, ormai da anni, richiama a Vallebona centinaia di visitatori: turisti dalla riviera e abitanti dei borghi vicini. E’ un appuntamento imperdibile, frutto dell’impegno volontario di decine di uomini e donne, è una festa di profumi, di colori ma soprattutto di amicizia che dimostra l’attaccamento e l’amore per la propria terra e le proprie radici. La coltura dei fiori, storica e prestigiosa tradizione del ponente ligure è, infatti, conosciuta in tutto il mondo e questo evento contribuisce, in un clima sincero e genuino, a valorizzare ulteriormente un settore trainante dell’economia regionale». Il presidente ringrazia la sindaca di Vallebona, Roberta Guglielmi, e tutta l’amministrazione comunale per avere organizzato la manifestazione".

In serata il presidente si trasferirà a Borgomaro per assistere, nella Pieve dei SS Nazario e Celso, alla presentazione dell’omonimo polittico restaurato e ricollocato nella sede originaria: "La Liguria custodisce, non solo sulla costa ma anche nell’entroterra, tesori dall’immenso valore storico e artistico, e il recupero di questa pala d’altare è un segnale importante del rispetto e della considerazione che viene riconosciuta alle nostre opere".