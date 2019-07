Cosa non può mancare a un vero fotografo

La maggior parte delle persone sente la necessità di fotografare per immortalare i momenti più belli dell'esistenza e per poterli rivivere a distanza di tempo. Lo sviluppo delle tecnologia ha reso la fotografia alla portata di tutti. Tuttavia, c'è anche chi ha trasformato questa passione in una vera e propria professione.

Solitamente si tratta di persone che amano viaggiare e che desiderano vivere esperienze nuove. Molti, infatti, sono alla ricerca dello scatto perfetto, che può presentarsi in qualunque momento. Ecco, perché gli appassionati tengono sempre a portata di mano almeno due apparecchi fotografici pronti all'uso. Ovviamente, quando si parla di macchine fotografiche le possibilità sono davvero tante.

Infatti, c'è chi opta per le bridge, chi per le mirrorless e addirittura chi non può fare a meno delle istantanee, che sono in grado di regalare emozioni uniche, anche perché, nella maggior parte dei casi, le immagini non possono essere replicate. Tuttavia, le più utilizzare sono certamente le reflex, che richiedono, per imparare ad usarle, una certa esperienza, in quanto non particolarmente intuitive. Il risultato che si può riuscire ad ottenere, però, è davvero incredibile, soprattutto se si sa trovare i soggetti giusti.

Lo zaino giusto per trasportare l'attrezzatura fotografica

I fotografi professionisti, ma anche i dilettanti, oltre a diverse macchine fotografiche, dispongono anche di obiettivi e cavalletti, il che vuol dire che in caso di shooting o di trasferte fuori porta, può essere complicato portarsi tutto dietro al meglio. Infatti, l'attrezzatura fotografica è composta per lo più da elementi delicati, che si rovinano facilmente, soprattutto stando a contatto con l'umidità.

Per questa ragione è fondamentale avere a disposizione uno zaino fotografico resistente e funzionale. Di fatto, è necessario che sia composto da diversi scomparti in cui inserire le singole componenti e che sia in grado di garantire massima sicurezza. Infatti, non si devono verificare cadute accidentali, nemmeno nella fase di apertura: tutto deve rimanere perfettamente al suo posto.

Del resto, l'attrezzatura fotografica, soprattutto quella professionale, è molto costosa ed anche cambiare un piccolo pezzo vuol dire dover sborsare una grande quantità di denaro. Dunque, è indispensabile che i materiali di costruzione siano resistenti e di pregio. La cosa migliore, quindi, è puntare alla qualità ed a prodotti di una certa rilevanza, anche se bisogna dire che alcune marche economiche sono estremamente affidabili.

Altri aspetti importanti

Un bravo fotografo, però, non si riconosce solo dall'attrezzatura e dal modo di trasportarla, ma anche da alcuni tratti distintivi della personalità. Prima di tutto la curiosità, che spingere ad esplorare ed a vedere ciò che gli altri non vedono. Inoltre, la capacità di ascolto, che consente di percepire al meglio l'ambiente circostante e di porre le giuste domande, in modo da realizzare scatti sempre più introspettivi.

Non bisogna dimenticare, poi, che i veri fotografi devono avere una grande capacità di concentrazione per cogliere nel momento giusto l'attimo fuggente, destinato a non ripetersi, e proprio per questo carico di significato. Infine, devono saper superare gli ostacoli senza abbattersi, in modo da raggiungere livelli di espressione sempre più alti.