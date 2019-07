Ventimiglia: parcheggio selvaggio in via Tommaso Reggio, esposto al Sindaco da Ernesto Basso (Foto)

Un esposto di Ernesto Basso è stato inviato al Sindaco di Ventimiglia ed al Prefetto di Imperia, per una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica in via Monsignor Tommaso Reggio, a Ventimiglia.

Nell’esposto, dopo una aggressione verbale ed una serie di insulti ricevuti, Basso mette in guardia l’Amministrazione comunale sulla situazione che si crea regolarmente nella via, a causa del parcheggio selvaggio.

“Poiché la pazienza ha i suoi limiti – ha detto Ernesto Basso - è venuto il momento di sottoporre a tutti voi in indirizzo un problema già noto a tutti. Dopo l’ennesima aggressione verbale e insulti è necessario intervenire sul problema che si ripresenta tutti gli anni e mai risolto. Cosa succederà se domani un mezzo di soccorso sarà rallentato dall’ingorgo?”

Le foto che ha scattato Basso parlano da sole e non hanno bisogno di ulteriori commenti.