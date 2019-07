Taggia: da stanotte scatta l'allerta arancione, l'ordinanza del Sindaco. Domani niente mercato del lunedì

A Taggia il Sindaco ha ordinato, in relazione all’allerta meteo di stanotte, la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (dove siano previste attività didattiche quali scuola estiva, recuperi ecc.), del nido comunale, dei servizi innovativi per la prima infanzia.

Prevista anche la chiusura dell’area ‘Darsena’ mentre non si farà il mercato all’aperto del lunedì ad Arma. Rimarranno chiusi anche i centri ricreativi per anziani, gli impianti sportivi, l’area cimiteriale comunale, i locali comunali ad uso pubblico (ad eccezione della sede comunale) e il divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici siti nella città: via Ottimo Anfossi, lungo Argentina, Villa Boselli, via Blengino, Via Magellano, Viale delle Palme dalle 2 di stanotte alle 15 di domani, fatta salva l’adozione di ulteriori misure connesse alle necessità.