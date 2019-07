Savona: sangue al karaoke, donna uccisa a colpi di pistola dell'ex marito che scappa armato. È caccia all'uomo

Sabato notte di sangue al karaoke dei bagni Aquario di Savona. Una donna, Deborah Ballesio, 40 anni, è stata uccisa dai colpi di pistola dell'ex marito, Domenico "Mimmo" Massari, di 48.

L'uomo si è presentato nel locale dove si trovava la ex ed ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Ferita anche un'altra donna e una bambina. Per Deborah Ballesio, invece, non c'è stato niente da fare.

Massari, dopo l'omicidio, si è dato alla fuga ed è tutto ricercato. Sarebbe ancora armato e in tutta la regione le forze dell'ordine stanno predisponendo posti di controllo per le ricerche.

L'episodio è purtroppo il tragico epilogo di una storia che aveva già visto l'uomo condannato per il reato di stalking nei confronti della donna: nel 2015 proprio lui aveva dato fuoco al night di Altare, locale di proprietà dell'ex compagna. Per quel fatto patteggiò una condanna di tre anni e due mesi.

