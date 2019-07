Due donne di origine romena sono state fermate, nel tardo pomeriggio di oggi, dopo aver rubato merce (in particolare abbigliamento per bambini) all’interno dell’Upim di via Roma.

Le due donne, una delle quali incinta, sono state poi consegnate alla Polizia e verranno ovviamente denunciate per furto. L’ammontare del ‘bottino’ era di 80 euro circa.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)