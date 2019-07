Domani l'allerta 'Arancione': tutte le raccomandazioni dal Comune di Imperia, dalle 23 l'apertura del Coc

In relazione allo stato di allerta Arancione emesso dalla Regione, per domani dalle 2 alle 14.59, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l'ordinanza che prevede le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

- la sospensione del mercato ambulante del lunedì di Via XX Settembre Porto Maurizio e di tutte le manifestazioni commerciali su strade e aree pubbliche;

- l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d'acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti.

L'interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone:

- Parco Urbano “San Leonardo”;

- Piazzale largo Crispino;

- Molo sopraflutti Artiglio Due del bacino Portuale di Oneglia;

- Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio largo Varese limitatamente alle aree ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare;

- Piazza Dulbecco;

- Piazzale S. Lucia di Borgo Prino;

- l'interdizione totale all'accesso della strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (c.d. Incompiuta).



E' anche raccomandato di assicurare il corretto ancoraggio delle strutture ed attrezzature mobili su spiagge e aree pubbliche. Di assicurare l'esposizione dei mastelli e dei carrellati in maniera da garantire la sicurezza degli stessi.

IL Coc (Centro Operativo Comunale) è convocato per le 23 di stasera e proseguirà per tutta la notte. Domani mattina alle 7, sarà fatto il punto sugli aggiornamenti in corso di evento, al termine del quale, se necessario, saranno assunte eventuali ulteriori misure.