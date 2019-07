Alle 2 scatta l'allerta 'arancio' per maltempo in provincia di Imperia, domani le scuole estive saranno chiuse

La provincia di Imperia si prepara per due giorni all'insegna del maltempo. Da questa sera alle 22 scatterà l'allerta 'gialla' mentre, dalle 2 alle 15 di domani, sarà 'arancio'.

E così, come spesso accade durante l'anno scolastico, si va verso una chiusura delle scuole. Ad essere interessate saranno ovviamente le varie scuole estive dislocate sul territorio oltre ai vari servizi educativi. L'ordinanza che tutti i Comuni stanno per emettere interesserà anche gli eventi in programma, i cimiteri e altri luoghi potenzialmente a rischio allagamento. A Sanremo sarà chiuso il molo di porto vecchio e da stasera alle 19 sarà allestito il Centro Operativo Comunale.

A Ospedaletti saranno chiusi: la scuola estiva comunale e “Lubomirski”, i giardini pubblici, il cimitero, la discarica igiene ambientale, le strutture sportive sia pubbliche che private.

Stesse disposizioni anche a Taggia dove il Comune ha previsto la sospensione dell'attività didattica del nido comunale, dei servizi innovativi per la prima infanzia, chiusura dei mercati all'aperto, area cimiteriale, centri ricreativi per anziani, impianti sportivi, immobili comunali ad uso pubblico (ad eccezione della casa comunale), darsena e parchi all'aperto.

Si prevede che l'allerta 'arancio' possa cessare per le 15 di domani. Intanto si attendono aggiornamenti da parte dell'Arpal.