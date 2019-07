Badalucco: grazie all'impegno di alcuni volontari è stata sistemata la fontana di Vezzargo (Foto)

È tornata a nuova vita la fontana di Vezzargo. È la fontana pubblica più amata dai badalucchesi. Il restauro lo si deve ad un po' di volontariato e al notissimo olio di gomito.

La fontana di Vezzargo è una delle tante che costellano Badalucco. Quando nelle case non c'erano ancora le condotte idriche, ci fu un tempo intermedio in cui i comuni si attrezzarono per portare l'acqua nei centri abitati, mediante fontanelle pubbliche di prossimità. Si andava alla fonte a prendere acqua con il secchio o con la bottiglia. Poi arrivarono le condotte idriche casalinghe, ma le fontanelle restarono a testimoniare un'epoca ed a dare sollievo ai viandanti e agli animali.

La Fontana di Vezzargo è però rimasta attiva per una sua peculiarità: oltre alla condotta regolata da un rubinetto, ha un getto continuo che d'estate sembra sgorgare da un frigorifero, tanto è piacevolmente fresca. Si trova vicinissima alla strada provinciale, all'ingresso del paese, subito dopo l'antica porta, verso Arma di Taggia, via Fontana, primo carrugio, via Vezzargo appunto.

Autore del restauro è quello che qui si definisce un "furestu", tale Massimo Ceriani, di Milano, ex impiegato nel settore dei brevetti, pensionato da poco, con un corso di restauro all'attivo. ”Noi abbiamo preso casa a Badalucco, prima per le vacanze, poi perchépensiamo di venirci ad abitare per sempre. È un posto che ci piace - spiega - abbiamo la fontanella a pochi passi da casa e non potevo più vederla nelle condizioni in cui, da decine di anni, era ridotta. Piena di muschi, col fondo ricoperto di sporcizia, turata, talvolta maleodorante perché qualcuno ci buttava vernici al nitro o cemento e ne ostruiva lo scarico”.

Tutti ora invece possono vedere il cambiamento. L'invaso è perfettamente pulito, l'acqua scorre limpida e defluisce. “Martedì mattina mi sono armato di qualche attrezzo necessario e tanto olio di gomito - racconta Massimo - in circa tre ore, con un bidone per raccogliere i rifiuti estratti dal fondo, una cazzuola, una spatola ed una spazzola di ferro, ho riportato alle origini la piccola vasca, rimuovendo una grande quantità di 'rumenta' e muschio. Ora è veramente un piacere vedere il fondo bianco sotto l'acqua limpida che scorre”. A completare l'opera è poi intervenuto il vice Sindaco Daniele Prevosto che ha provveduto a liberare completamente lo scarico.

È tutto particolare il giro che fa l'acqua di questa fontanella. Giso Orengo, originario di Badalucco, giornalista a Torino, spiega: “L'acqua di Vezzargo che da sempre si utilizza d'estate per la sua freschezza naturale è pura acqua di fonte. Sgorga da una località imprecisata sotto San Nicolò, percorre i meandri sotto le case della parte alta del paese e sgorga da sempre all'incrocio di via Vezzargo con via Fontana. Una volta l'invaso era molto più ampio, era costituito da una pietra enorme, scavata sul fondo. Venne rimossa presumo nel dopoguerra, per permettere un accesso più agevole alla via Vezzargo”.

L'ultimo tratto del viaggio dell'acqua, prima di giungere alla superficie è documentato visivamente, in una ex stalla ripulita che si trova a una decina di metri più sopra. “Nei mesi di luglio ed agosto - dice un'altra volontaria, Pina - ripulisco il locale che appartiene al comune e lo apro al pubblico, per far vedere un pezzo della nostra infanzia. Sotto due lastre di vetro si vede scorrere l'acqua che viene copiosa dalla vena di San Nicolò. Da bambini venivamo qui con le bottiglie per portare l'acqua fresca e buona in tavola”.

Ora non c'è più la fila per raccogliere il prezioso liquido. In compenso viandanti e turisti accaldati, benedicono nei giorni più caldi di questa torrida estate la gratuita frescura. Ma i più riconoscenti sono i ciclisti che nel fine settimana prendono troppo allegramente la provinciale della Valle Argentina. “Fermiamoci un attimo, qui c'è una fonte che non vi dico...”. Da ieri a preservare il lavoro fatto da Massimo si è aggiunto un cartello, scritto da Deborah che ha il portone proprio attaccato alla fontanella. Dice "Siamo capaci di rispettare questa fontana? Ogni giorno ci offre il bene più prezioso". In effetti il suo lavoro la preziosa fonte lo fa da secoli, nonostante l'incuria, il degrado e la mancanza di rispetto di alcuni bipedi incivili. “Speriamo che questa pulizia susciti più amore da parte di tutti”, conclude Massimo. E l'acqua sommessamente ringrazia e scorre sempre cristallina.