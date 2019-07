Sanremo: ‘Velo Ok’, tutto quello che c’è da sapere sui box arancioni che tanto stanno facendo discutere

Lo sappiamo, sembra strano, ma in un Paese civile come dovrebbe essere il nostro c’è ancora qualcuno che solleva polemiche contro sistemi che possono salvare la vita. Ed ecco che gli autovelox ‘Velo Ok’ sono finiti in qualche modo nel mirino di chi proprio non ne vuole sapere di rispettare i limiti e vorrebbe correre a piacimento sulle strade. Ma, lo sappiamo, specie sul nostro territorio sono stati troppi i morti sull’asfalto e serviva una svolta. Ed ecco l’arrivo dei ‘Velo Ok’. Ma cosa sono? Come funzionano? Sono davvero una scatola vuota?

In una prima fase, nei giorni successivi alla loro installazione, i ‘Velo Ok’ sono stati in effetti solo dei box arancioni con la semplice funzione di deterrente. E qualcuno ha anche fatto dell’ironia sull’adesivo che simulava la presenza della telecamera all’interno.

Poi anche i sorrisi più beffardi si sono spenti quando la Polizia Municipale ha iniziato l’installazione dei veri autovelox. Da ora, quindi, ogni ‘Velo Ok’ potrebbe essere solo deterrente o anche ‘farcito’ dall’autovelox. Ve la sentite di rischiare per scoprirlo? O è meglio rispettare i limiti?

Falso anche il mito che vorrebbe la Municipale obbligata a stare nei pressi dell’autovelox rendendosi visibile. Gli agenti e l’auto (che possono essere anche in borghese) possono stare anche a 80 metri di distanza, ben nascosti. L’autovelox montato all’interno, infatti ha una rete wi fi che permette il controllo a distanza.

Ci si può fermare in tempo? No. Il ‘Velo Ok’ traccia la velocità in un arco di 35 metri massimo. In poche parole: quando lo vedete e siete di molto oltre i limiti ormai è già troppo tardi.

Infine le multe. Quanto si rischia a superare i limiti? Il minimo della sanzione è 42 euro (con la possibile riduzione del 30%) se non ci si spinge oltre i 10 chilometri orari sopra il limite. La multa sale a 56 euro se comminata di notte.

Tra i 10 e i 40 chilometri orari oltre il limite si sale a 173 euro di multa (con la riduzione possibile del 30%) che sale a 230 euro di notte. In questo caso è prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente.

La terza fascia riguarda il superamento del limite tra i 45 e i 60 chilometri orari. Sono 544 euro di multa (senza la possibilità di riduzione del 30%), 725 euro se in notturna, 6 punti decurtati dalla patente e sospensione da 1 a 3 mesi. E, infine, la peggiore delle ipotesi con il superamento dei limiti oltre i 60 chilometri orari. Sono 847 euro (1.129 se in notturna), sospensione della patente da 6 a 12 mesi e 10 punti decurtati.