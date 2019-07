Sanremo: terminati gli incontri formativi e informativi per i volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta

Sono terminati gli incontri formativi ed informativi destinati ai Volontari del Gruppo di Sanremo del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM), attualmente diretto da Claudio Filippi.

“E' un orgoglio ed una grande soddisfazione - dichiara Andrea Otten, titolare della A&D Academy Centro di Formazione Sanitaria, Antincendio e Soccorso - aver potuto offrire pro-bono i corsi rappresentando inoltre un'organizzazione quale Dan Europe che da sempre si occupa di soccorso e sensibilizzazione alla prevenzione. L'aver avuto la possibilità di organizzare gli incontri sotto forma di workshop esperenziale avendo un'aula composta da soccorritori già formati quali medici, infermieri, ostetriche, oss e vigili del fuoco è stato stimolante; abbiamo iniziato a trattare l'argomento, lo abbiamo contestualizzato tutti insieme nell'operato che svolge il CISOM e abbiamo immaginato quali possano essere le manovre e le attrezzature, anche di fortuna, che possono essere utilizzate nella gestione dell'emergenza - urgenza. Ringrazio il Capogruppo del CISOM di Sanremo e tutto l'Ordine di Malta per avermi concesso l'onore di organizzare e gestire le sessioni di approfondimento destinate alla formazione non solo di Soccorritori italiani ma anche provenienti dalla Francia e da Panama, per i quali, grazie anche all'aiuto di due fidati Colleghi quali Davide Vogel e Flavio La Rocca, siamo riusciti ad organizzare le sessioni pratiche e gli esami anche in lingua inglese e spagnola. Non vedo l'ora che arrivi settembre quando organizzeremo un'esercitazione che si concluderà alla sera con una piacevole grigliata tra amici”.

“Sono felice del tempo passato insieme ai Volontari - fa eco Claudio Filippi - da sempre siamo impegnati nella gestione del soccorso sanitario dei grandi eventi, durante lo svolgimento degli stessi l'imprevisto è purtroppo dietro l'angolo e non sempre è possibile intervenire tempestivamente con attrezzature pesanti ed ingombranti, conoscere quindi presidi come la Sam Splint e molto altro arrivando ad immaginare come poter allestire per ciascun Volontario un piccolo e leggero zaino di primo intervento così da garantire un soccorso tempestivo ed efficace. Il CISOM è occupato anche nel sociale, organizzando raccolte fondi atte all'acquisto di presidi salvavita e da investire in progetti di formazione, l'aver compreso meglio le caratteristiche tecniche dei differenti defibrillatori sul mercato, l'aver visto e compreso l'importanza dell'unità ossigeno dotata di MTV, citando solo alcuni esempi, ha interessato l'intero gruppo che è propenso alla donazione di nuove unità ossigeno piuttosto che di defibrillatori non necessariamente al minor costo ma con l' offerta economicamente più vantaggiosa e di proporre dei corsi destinati alla popolazione selezionata in funzione delle necessità del luogo di possibile intervento. Ringrazio l'amico Andrea Otten per la disponibilità, la professionalità ed il tempo messo a disposizione del nostro Gruppo e sono certo che la collaborazione con A&D Academy e con Dan Europe proseguirà a lungo, in virtù di un'etica condivisa e di una progettualità che in poco tempo si è evoluta in un frenetico work in progress di idee”.