Sanremo: dipendente Asl chiede l'installazione di un autovelox sull'Aurelia a Bussana

In merito alla discussa installazione dei 'Velo Ok' in città, interviene sulle nostre pagine Massimo C., dipendente della ASL 1 Imperiese.

“Si è tanto parlato della dislocazione in punti strategici e io le scrivo per segnalarne uno, la tratta antistante la sede amministrativa dell’ASL 1 in via Aurelia 97 a Bussana - scrive - vista la conformazione della tratta stradale, si addice forse più di ogni altra alle velocità molto sostenute e, laddove vi sia un limite dei 50 orari, nella quasi totalità dei casi, questo limite viene oltrepassato anche del doppio”.