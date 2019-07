Enpa di Sanremo: il cagnolino Poldo ha bisogno di una nuova casetta

Ciao a tutti mi chiamo Poldo al rifugio mi hanno chiamato così. Sono stato trovato al porto ma nonostante i miei annunci nessuno si è fatto vivo e allora cerco una famiglia tutta per me. Vi aspetto al rifugio Enpa chiedete di me.



Rifugio Enpa di Sanremo, Strada San Pietro 96.

Aperto tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.30 chiuso domenica e festivi

Per informazioni potete telefonare al numero 0184575000.