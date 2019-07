Sanremo: l’Emiro del Qatar al-Thani fa shopping con la famiglia al mercato di piazza Eroi, poi tappa a The Mall (Foto)

Ospite speciale (e soprattutto gradito) questa mattina al mercato di piazza Eroi a Sanremo. L’Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, ha scelto di fare shopping con famiglia e staff al seguito nel cuore della Città dei Fiori, ma non nelle solite boutique di via Matteotti.

Questa volta il flusso ‘petroldollari’ è stato dirottato verso i banchi del mercato, una tipicità italiana che spesso attrae la curiosità degli stranieri. Ma oggi, oltre ai francesi, anche un ospite che viene da più lontano e che, soprattutto, ha un potenziale di spesa quasi illimitato.

La curiosità dei presenti è stata attratta dalla lunga sfilata di supercar e ‘van’ con i vetri oscurati che ha accompagnato l’Emiro e la sua famiglia, tra staff e personale di sicurezza.

Possibile che l'Emiro al-Thani alloggi su uno dei maxi yacht che spesso si vedono attraccati in rada davanti a Sanremo. Stando alle indiscrezioni è possibile che, dopo lo shopping al mercato, nel pomeriggio la facoltosa famiglia si sposti in valle Armea per proseguire gli acquisti a The Mall.

Fotogallery di Tonino Bonomo