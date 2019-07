Bordighera: campo dell'Arziglia nel degrado, Ramoino “Ecologisti a parole, menefreghisti nei fatti” (Foto)

Giovanni Ramoino, consigliere comunale del Gruppo Misto, interviene in merito alle condizioni nelle quali versa il campo dell'Arziglia.

“Più volte ho segnalato la spiacevole situazione in cui si trova l'ex Campo di calcio in Arziglia - dichiara Ramoino - abbandonato a seguito degli eventi meteo, per l'impossibilità di ripristinarlo a costi ragionevoli, è stato lasciato a se stesso: divelte le porte d'accesso, aperti i cancelli, in poco tempo si è trasformato in una discarica a cielo aperto. All'interno rifiuti ovunque, bagni e locali spogliatoio devastati, deposito di ogni genere di mercanzia. Non mancano, sparsi ovunque, pezzi di prato sintetico. Ma anche bombole del gas, residui di pasti; con bottiglie un po' ovunque”.