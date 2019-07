Ventimiglia: martedì l'assemblea straordinaria dei soci Auser intemelio

È in programma per martedì prossimo alle 16 presso il salone di S.Agostino in piazza Bassi a Ventimiglia l'assemblea straordinaria dei soci Auser intemelio (Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà). All'ordine del giorno la definizione e l'approvazione del nuovo statuto sociale.

Non si è ancora spenta, intanto, l'eco dell'ottimo successo conseguito dalla visita guidata di giovedì 11 luglio alla Villa Pompeo Mariani, residenza a Bordighera

Alta del grande pittore impressionista all'interno del suo giardino il celebre Claude Monet dipinse nel 1884, tre fra i suoi capolavori come illustrato dal curatore della Fondazione Mariani, Carlo Bagnasco.