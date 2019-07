Sanremo: inaugura il nuovo bar "Al solito posto" di Barbara, per una storia che non sa finire

Dopo anni di chiusura in via Padre Semeria finalmente si interompe la tendenza dei locali e dei negozi presenti a cessare l' attività. Questa sera, sabato 13 giugno, alle ore 19 inaugura il bar "Al solito posto" di Barbara, in via Padre Semeria numero 51 a Sanremo.

La gestione del locale è di Barbara, molto conosciuta nel nel quartiere anche per la conduzione del Bar Cocktail assieme alla sorella Mirella. L'inaugurazione è aperta a tutti a partire dalle ore 19.00 per "Una storia che non sa finire".