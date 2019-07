San Lorenzo al Mare: domani sera la presentazione del libro di Marco Magnone ‘La mia estate indaco’

Per l’8a edizione del festival ‘Due parole in riva al mare’, domani Marco Magnone presenta ‘La mia estate indaco’ (Mondadori - Libri per Ragazzi), un incontro per ragazzi in spiaggia ai bagni ‘U Nustromù’ di San Lorenzo al mare.

Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al giorno peggiore della sua vita, che lei chiama il Giorno in Cui Ho Toccato Il Fondo. Finora ha sempre passato le vacanze in montagna, in roulotte con i suoi adorati nonni e in compagnia della sua migliore amica. Quest'anno però il nonno è in ospedale e Viola si è appena trasferita con i genitori in una città di provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno agosto. Si preannuncia un'estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si imbatte in un gruppo di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e che potrebbero diventare i suoi nuovi amici. Tra loro c'è l'indecifrabile e magnetico Indaco, che sembra nascondere molti misteri e ben presto spinge Viola a sfidare le regole, costringendola a superare le sue più grandi paure.

L'evento è gratuito ed è consigliato recarsi sul luogo dell'evento 15 minuti prima dell'inizio per prende posto.