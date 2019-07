San Bartolomeo al Mare: M&T Festival, ieri il trionfo della SuperBand, stasera lo straordinario Gegé Telesforo

Semplicemente straordinaria l'esibizione della SuperBand ieri sera al M&T Festival di San Bartolomeo al Mare: due ore di concerto, con i più grandi successi della musica italiana e internazionali interpretati da musicisti straordinari, tutti liguri, che nel corso della propria carriera hanno collaborato con i migliori artisti. Giorgio Usai (voce e tastiera, New Trolls), Alfredo Vandresi (voce e batteria, Delirium), Paolo Ballardini (voce e chitarra, I migliori anni Rai 1) e Emico Bianchi (voce e tastiera, Gens e F3) hanno incantato il pubblico di Piazza Torre Santa Maria che questa sera abbraccerà uno dei talenti più straordinari ed eclettici del mondo musicale italiano, Gegè Telesforo.

Gegéè un cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, un artista poliedrico e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Bob Berg. E' UNICEF Good Will Ambassador per il suo impegno artistico a favore di tutti i “Bambini in pericolo”, una delle più significative campagne dell’UNICEF. È inventore e promotore del progetto Soundz for Children, (cui è dedicato il tour dal vivo), finalizzato alla rimozione di tutti gli ostacoli socio-culturali che impediscono un armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini. Un uomo, un artista, un personaggio da non perdere assolutamente.







Domenica serata finale con le canzoni autobiografiche di Sergio Moses.