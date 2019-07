Riva Ligure: questa sera sulla piazza della chiesa di San Maurizio l'esibizione della fanfara alpina “Colle di Nava”

Ha al suo attivo numerosissimi servizi e concerti effettuati in diverse città italiane o nella vicina Francia in occasione di feste alpine, rassegne musicali e ricorrenze patriottiche di rilevanza nazionale ed internazionale: ha inoltre partecipato a ben 16 Adunate Nazionali organizzate dall’Ass. Naz. Alpini e a ben 11 Raduni Alpini del I Raggruppamento, tra i quali spiccano per importanza quelli tenutisi nel 2008 a Briançon (FR) e ad Imperia nel 2011.

Degno di menzione il servizio che il Corpo Bandistico presta da diversi anni ad Imperia, il 2 giugno, alla presenza di S.E. il Prefetto, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Da ricordare anche l'impegno annuale nel mese di luglio per il Raduno Nazionale al Colle di Nava, presso il Sacrario del gen. Emilio Battisti, appuntamento al quale la Fanfara non è mai mancata dal giorno della sua fondazione.

Fedele allo spirito di solidarietà che caratterizza gli Alpini, la Fanfara ha eseguito diversi concerti di beneficenza: di particolare importanza quelli il cui ricavato è stato devoluto in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto e, in particolare, alla ricostruzione della città de L’Aquila.

La Fanfara, che al completo può contare su un organico costituito da circa cinquanta musicanti provenienti dalle più prestigiose bande musicali della Province di Imperia e di Savona, è diretta dal prof. Giampiero Rosso, attualeDirettore Artistico e Musicale del Corpo bandistico.

Presidente e Socio fondatore ne è invece il Prof. Roberto Criscuolo, membro del Consiglio Direttivo della Sezione A.N.A. di Imperia e Capogruppo A.N.A. di Sanremo, città dove il Complesso Musicale ha la sua sede operativa.

Nel suo repertorio, la Fanfara annovera, oltre alle musiche più tipiche della tradizione alpina e a numerose marce militari, sinfoniche e brillanti, anche diversi brani classici e operistici.